Bir süredir Uzak Doğu'ya açılma hamleleri yapan Beşiktaş, 2015 yılında basketbol takımı için Sompo Japan ile sponsorluk anlaşması yaptıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında da Japon medya devi Mainichi ile el sıkışmıştı.

Son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa'yı kiralamasının ardından Siyah Beyazlılar'ın Japonya'daki popülerliği adeta tavan yaparken konuyla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

Japonya'da yayın yapan DAZN kanalı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kagawalı Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig maçlarını artık canlı yayınlayacağını duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler