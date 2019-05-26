Beşiktaş’ın Süper Lig karnesi

Bu sezon şampiyonluk için umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takımda kiralık olarak görev yapan Alman kaleci Loris Karius, 30 karşılaşmada şans bularak 2 bin 700 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ise 31 maçta 2 bin 695 süre aldı. Bu sezon zaman zaman sakatlık yaşamasına rağmen Gökhan Gönül de 29 karşılaşmada oynayıp 2 bin 389 dakika şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın istikrarlı oyuncularından Atiba Hutchinson 2 bin 250, Adem Ljajic 2 bin 229 ve Caner Erkin de 2 bin 72 dakika oynadı.

Gökhan Gönül ve Roco hayal kırıklığı yaşadı

Beşiktaş’ta bu sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncular Gökhan Töre ile Enzo Roco oldu.

Yaşadığı sakatlıkların ardından eski günlerine dönüş için sezona başlayan Gökhan Töre, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika oynayabildi. Sezon içinde kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, istediğini bulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte kötü performansıyla dikkati çeken bir başka oyuncu Roco oldu. Şilili futbolcu, sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 6 karşılaşmada 238 dakika süre alabildi.

Beşiktaş’ta bu sezon bir kez forma şansı bulabilen kaleci Utku Yuvakuran ise 90 dakika şans buldu.

En golcü Burak Yılmaz

Beşiktaş’ın 2018-2019 sezonundaki en golcü oyuncusu Burak Yılmaz oldu.

Siyah-beyazlı takıma devre arasında transfer olan Burak Yılmaz, 15 maçta 11 gol atarak kısa sürede Beşiktaş’ın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Torino ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Ljajic 9 gollük katkı yaparken, genç oyuncu Güven Yalçın da 8 golle etkili bir performans gösterdi.

Takımın hırçını Caner Erkin

Siyah-beyazlılarda en hırçın oyuncu Caner Erkin oldu.

Bu sezon 28 maçta şans bulan Caner, 11 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Gary Medel, 8 sarı ve 1 kırmızıyla sezonu tamamlarken; Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Vida 7’şer sarı ile birer kırmızı kartla cezalandırıldı.

Oyuncuların performansı

Beşiktaşlı oyuncuların 2018-2019 Süper Lig performansı şöyle:

Oyuncu Maç Süre (Dakika) Gol Sarı Kart Kırmızı Kart

Loris Karius 30 2700 - 2 -

Domagoj Vida 31 2695 3 7 1

Gökhan Gönül 29 2389 3 3 -

Atiba Hutchinson 27 2250 4 - -

Adem Ljajic 27 2229 9 7 -

Caner Erkin 28 2072 1 11 1

Ricardo Quaresma 26 1859 3 7 1

Gary Medel 24 1851 - 8 1

Dorukhan Toköz 20 1596 3 5 -

Jeremain Lens 28 1702 1 7 1

Adriano Correia 22 1408 - 4 -

Burak Yılmaz 15 1271 11 4 -

Nicolas Isimat-Mirin 14 1216 - 2 -

Güven Yalçın 22 1097 8 2 -

Necip Uysal 18 1061 - 6 -

Oğuzhan Özyakup 19 791 1 2 -

Mustafa Pektemek 13 632 5 1 -

Shinji Kagawa 14 546 4 1 -

Cyle Larin 12 309 1 1 -

Enzo Roco 6 238 - 1 -

Tolga Zengin 3 270 - - -

Utku Yuvakuran 1 90 - - -

Gökhan Töre 2 33 - - -

AA