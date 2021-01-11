Ligde geçtiğimiz hafta içinde Rizespor’u 6-0’lık skorla geçip moral depolayan Siyah-Beyazlılar, dün akşam ise Hatayspor karşısında istediğini alamadı. Takımın formda ikilisi Vincent Aboubakar, 6. dakikada attığı golle açılışı yapsa da Aaron Boupendza’nın dublesi, hesapları bozdu. 41’de Cyle Larin’in oyuna dengeyi getirdiği mücadele, 2-2 sona erdi. Aboubakar, dün akşamki performansıyla ligdeki gol sayısını 9’a yükseltti. Larin ise ligde 11, toplamda ise 13. sayıya ulaştı.

Aboubakar: Beşiktaş ikinci ailem

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta takımın golcüsü Aboubakar Hatayspor ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Hatayspor maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde:

Garip duygular içerisindeyim. Gol anı ve golden sonraki duygular çok değişikti benim için. Hayat böyle. En iyi yapabileceğim şey takım arkadaşlarıma yardım edip şampiyon olarak bu şampiyonluğu anneme armağan etmek.

Başkanımıza, hocamıza, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş benim ikinci ailem. Benim için çok özel. Herkese mesajları için teşekkür ediyorum.