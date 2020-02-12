Beşiktaş'ın süper ikilisi: Caner Erkin ve Gökhan Gönül
Kartal’ın 2 tecrübeli ismi bu sezon atılan 34 golün 16’sına direkt katkı yaptı. Caner Erkin 2 gol 9 asist, Gökhan Gönül de 2 gol 3 asist yaptı. Böylece ikili takımın aldığı sonuçlarda büyük pay sahibi oldu.
Beşiktaş'ın iki tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in performansı takımı sırtlıyor. Siyah-Beyazlı 2 oyuncu son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 asiste imza atmayı bildi. Caner Erkin bu sezon 2 gol kaydederken 9 da gol pası vermeyi başardı.
GÖKHAN'DAN 4'ÜNCÜ SEZON
Gökhan Gönül ise 2 kez ağları sarsarken 3 de asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, 4. yılına girdiği Beşiktaş'ta aynı zamanda en skorer sezonunu yaşıyor. Gökhan kritik anlarda sahneye çıkıyor.
16 GOLE DİREKT KATKILARI VAR
Beşiktaş bu sezon ligde 34 kez fileleri havalandırdı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise 16 gole direkt olarak katkı sağladı. Böylece takımın aldığı sonuçlarda çok önemli rol oynadılar.
TECRÜBELERİYLE ÖN PLANDALAR
Beşiktaş'ın 2 silahşoru Caner Erkin ve Gökhan Gönül tecrihleriyle her zaman ön plana çıkarken takımın başarısında büyük pay sahibi oldular.
Kaynak: Takvim