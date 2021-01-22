Dakikalar 41'i gösterdiğinde Vincent Aboubakar, net bir gol fırsatından yararlanamadı ama sadece 3 dakika sonra ceza sahası içerisinde fileleri salladı. Deplasmanda 6. golünü atarak bu alanda ligin 1 numarası olan Aboubakar, 15. maçında 10. golünü kaydederken, son 4 maçında Kartal'a, 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu. Nijeryalı coşarken, sezonun flaş isimlerinden Cyle Larin de boş durmadı. 66'da Larin, kale önünde golünü atarak, bu sezon Süper Lig'deki 12. golünü ağlarla buluşturdu. Kanadalı forvet, ligde son 4 maçta 6 gol ve 2 asistle 8 gole direkt katkıda bulundu.



