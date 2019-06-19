Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda hem gündemlerindeki isimler üzerine girişimlerde bulunan hem de menacerlerden gelen önerileri değerlendiren Kara Kartal’ın gündemine yeni bir futbolcuyu aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın, İtalya Serie A ekibi Milan’ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt’ın peşine düştüğü öğrenildi. Önceki yıl Genoa’dan 17 milyon Euro karşılığında Milan’a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun menacerler aracılığıyla kulübe önerilmesinin ardından tecrübeli futbolcuyu listesine ekleyen yönetimin, bu ismi kiralık olarak kadrosuna katmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Çok yönlü bir isim

Uruguay milli takımının şu anda Copa America kadrosunda yer alan Laxalt, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Sol bek ve sol kanat bölgelerinde görev yapabilen deneyimli isim, ek olarak hücum hattının da solundaki başarısıyla da tanınıyor. Geçen sezon Milan formasıyla 28 karşılaşmada süre alan Laxalt, Uruguay futbolunun son dönemdeki en başarılı isimleri arasında yer alıyor.

Süleyman Hatısaru