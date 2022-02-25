Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, deplasmandaki Sivasspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

Önder Karaveli, Sivasspor maçı kadrosuna 21 futbolcu dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira