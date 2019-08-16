Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Karius, Burak Yılmaz, Atiba ile cezalı Lens yer almazken takımdan gideceği konuşulan Fransız stoper Mirin de kadroya dahil edilmedi. Yeni transferler ise 21 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Kadroda yer alan futbolcular şöyle;

Kaleciler: Utku, Ersin

Defans: Douglas, Gökhan Gönül, Caner, Pedro, Vida, Victor Ruiz

Orta Saha: Necip, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Adem Ljajic, Muhayer, Kartal, Erdem, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan, Gary Medel

Forvet: Umut, Güven