Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Kara Kartal’ın son 3 mücadelesinde ortaya koyduğu performansla takımını krizden çıkaran isim olmuştu. Siyah-Beyazlılar’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendikleri lig mücadelesinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u 3-2’lik skorla devirdikleri karşılaşmada da bir gol pası vermişti. Kartal’ın geçen hafta Galatasaray’ı 1-0’lık skorla geçtiği dev maçta da takımına zaferi getiren golü kaydeden Adem, form grafiğindeki yükselişiyle taraftarını mest etmişti.

Takımın liderliği yine onda...

Süper Lig’de yarın akşam Alanyaspor’la oynayacakları lig mücadelesi öncesindeki takım çalışmalarında da etkili görüntüsünü sürderen başarılı futbolcu, şovuna bu karşılaşmada da devam etmeyi planlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’ten takım liderliği görevini devralan başarılı futbolcunun, Alanya deplasmanında da takımına zaferi getiren isim olmayı planladığı öğrenildi. Alanyaspor karşısında da maç boyunca gole yakın oynayacak olan Ljajic, sık sık ceza sahası dışından yapacağı vuruşlarla gol kovalayacak.

2 kez direğe takılmıştı

Takımda frikikleri de Ricardo Quaresma’dan devralan Adem Ljajic, Alanyaspor karşılaşmasında da serbest vuruşlardan gol peşinde olacak. Son 3 maçta kullandığı 2 frikiği direğe takılan yıldız futbolcu, bu kez şanssızlığını yenip frikikten golü bulmayı amaçlıyor... Takım antrenmanlarının ardından sık sık bireysel olarak duran top çalışmayı sürdüren Ljajic, Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın’ın takımını, duran toptan yapacağı bitirici vuruşlarla yıkmaya hedefliyor.