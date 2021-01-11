Beşiktaş’ın hem gol yememe hem de kazanma serisi zorlu Hatay deplasmanında son buldu. 13 Aralık’ta Alanyaspor’a 2-1 kaybettikten sonra sırasıyla Erzurumspor’u 4-0, Ankaragücü’nü 1-0, Sivasspor’u 3-0, Kayserispor’u 2-0 ve Çaykur Rize’yi 6-0’lık skorlarla yıkan Siyah-Beyazlılar, ligin sürpriz takımı Hatayspor’a diş geçiremedi. Aboubakar’ın müthiş golünün ardından Boupendza’nın 2 golüne engel olamayan Kara Kartal, devamında Larin ile skoru eşitledi. İlk yarı 2-2 bitti. İkinci devrede teknik direktör Sergen Yalçın, Oğuzhan ve N’Koudou gibi hücum hamleleri yapmasına rağmen sonuç değişmedi. Hatayspor da Beşiktaş’ın yüklendiği bölümlerde kontrataklarla tehlike yarattı.

Zirvede fırsat harcadı

Siyah-Beyazlılar, aldığı bu beraberlikle puanını 35’e yükseltip lider kalmasına rağmen zirvede farkı açma fırsatını harcadı. Eğer Fenerbahçe bugün galip gelirse, Beşiktaş’la puanları eşitleyecek. Şu an 2. sırada bulunan Galatasaray’ın ise 33 puanı bulunuyor.

İlk 11'de 3 değişiklik

Yoğun fikstür nedeniyle neredeyse elindeki tüm oyuncuları kullanmaya çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rize maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Başarılı hoca, Rıdvan, Oğuzhan ve N’Koudou’nun yerine Hatay’da N’Sakala, Atiba ve Ghezzal’a görev verdi. Yalçın, ikinci devrede ise kulübedeki tüm kozlarını kullandı.