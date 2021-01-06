Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda sezon başında Vincent Aboubakar’la birlikte yeni bir golcü daha almak için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, son güne kadar Mario Mandzukic’le ilgilenmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro’luk maaş talebinde ısrarcı olmasının ardından bu kadar yüksek bir maliyetin altına girmeyi kabul etmeyen Beşiktaş Yönetimi, yeni golcü almamıştı. Ara transfer döneminin başlaması sonrasında golcü defterini tekrar açan Kara Kartal, yarım dönemi boşta geçiren Hırvat golcüyü tekrar gündemine aldı. Takımın Süper Lig’de yaşadığı önemli çıkışın ardından ligin zirvesine çıkıp şampiyonluğun en iddialı takımı haline gelmesi sonrasında Beşiktaşlı idareciler, mutlu sona ulaşabilmek için rotayı tekrar Mandzukic olarak belirledi.

Yönetimle her gün dialog halinde

Sezonun ilk bölümünü boşta geçirmesinin ardından futbola geri dönebilmek için maaş talebinde yarı yarıya indirime gitmeye sıcak bakan Mandzukic’le yaklaşık 1 haftadır görüşmelerde bulunan yönetim, başarılı oyuncuyla hemen hemen her gün dialog halinde... Şu anda Zagreb’te bulunan tecrübeli futbolcudan son durumu ve idman programıyla ilgili olarak bilgi alan Siyah-Beyazlılar, camiayı şampiyonlukla buluşturmak için dünyaca ünlü futbolcuyu renklerine bağlamayı istiyor.

Kontenjan için 2 aday hazır

Mandzukic transferini gerçekleştirebilmesi için ilk olarak yabancı kontenjanında yer açması gereken idarecilerin, bu konudaki çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi. Ajdin Hasic’i kiralık, Adem Ljajic’i de bonservisiyle göndermeyi planlayan Beşiktaş, açılacak boşluğu Mandzukic ve yeni bir stoperle güçlendirmeyi düşünüyor.

Gökmen Özcan