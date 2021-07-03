Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyetinin Congresium Teras’ta organize ettiği etkinliğe Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları, Yatırımcıları ile Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, siyah-beyazlı derneklerin başkan ve yöneticileri ile taraftarlar katıldı.

Beşiktaş Kulübünün bu sezon elde ettiği Süper Lig , Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk kupalarının sergilendiği etkinlikte konserler verildi, sahne performansları sergilendi.

Marşlar ve tezahüratlarla şampiyonlukları kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar, kupalarla fotoğraf çektirdi.



