Sol stopere Villarreal'den Victor Ruiz'i transfer eden Beşiktaş, sol bek mevkii için uzun bir süredir Riza Durmisi'nin peşinden koşuyordu. İtalyan basınından Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelen son haberler ise Siyah Beyazlılar'ı bir hayli heyecanlandıracak cinsten.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Durmisi'nin Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiğini ve transferin önümüzdeki hafta netlik kazanacağını yazdı. Lazio'ya geçtiğimiz yaz Real Betis'ten gelen başarılı savunmacı, geride kalan sezonda 19 maçta forma giyebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler