Riva kampının ilk gününde taktik antrenman yapan siyah-beyazlıların tek gündemi pas organizasyonu. Isınma hareketlerinden sonra top kapma idmanı yapan futbolcular, antrenmanın geri kalanında minik kalelerin olduğu pas organizasyonu çalıştı. Oyunu sık sık durdurarak futbolculara nasıl pas yapacaklarını anlatan Avcı, geriden oyun kurma anlayışını yerleştirinceye kadar aynı tarz idmanlara devam edecek. Antrenman çalışmalarında teknolojiden fazlasıyla faydalanan Avcı, bugün de saha kenarına kurdurduğu uzaktan kumandalı kamera sisteminden gelen görüntüleri sıkça izledi.

Teknik heyetten özel izin alarak ülkesine giden Quaresma'nın bu akşam kampa katılacağı öğrenilirken, izinden dönen Atiba bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Beşiktaş'ta ameliyat olan Burak Yılmaz ve izinli olan Medel dışında eksik bulunmuyor.

Diğer yandan, Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Alioum Saidou bu sabahki antrenmanı takip ederek Avcı ve Ali Naibi ile uzun süre sohbet etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı idman ile devam edecek.

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)