Ancak bu transferde Galli oyuncunun yüksek maliyeti en büyük engel. Bütçe konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle aralarında Merih Demiral'in de bulunduğu bazı isimleri satmaya hazırlandığı iddia edilen Juventus'ta Ramsey yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için isteyeceği ücretin 2 ile 3 milyon Euro arasında olması bekleniyor. Finansal Fair-Play nedeniyle forvet transferi için 1 milyon Euro bütçe ayırabilen Kartal'ın böyle bir rakamı devre arasında karşılaması zor gözüküyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu dönemde işi bitiremezse yeni sezon için Ramsey'yle şartları konuşacakları bildirildi.

Gökmen Özcan