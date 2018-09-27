Beşiktaş'ın rakiplerinden Malmö kaybetti, Genk turladı

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın rakiplerinden Malmö, lig maçını kaybederken, Genk ise Belçika Kupası’nda tur atladı

27 Eylül 2018, Perşembe 00:10
- A +

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi’nin 23. haftasında konuk olduğu Norrköping’e 3-1 kaybetti.

Norrköping’e galibiyeti getiren golleri Kalle Holmberg (2) ve Filip Dagerstal atarken, Malmö’nün tek golünü ise penaltıdan Marcus Antonsson kaydetti.

Bu sonuçla Malmö, 43 puanla 4. sırada kalırken, Norrköping ise 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Siyah-beyazlıların diğer rakibi Genk ise Belçika Kupası’nın 6. turunda Luminus Arena’da ağırladığı Lommel United’ı Dries Wouters, Edon Zhegrova, Ibrahima Seck ve Marcus Ingvartsen’in golleriyle 4-0 yenerek üst tura kaldı.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.