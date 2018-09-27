Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi’nin 23. haftasında konuk olduğu Norrköping’e 3-1 kaybetti.

Norrköping’e galibiyeti getiren golleri Kalle Holmberg (2) ve Filip Dagerstal atarken, Malmö’nün tek golünü ise penaltıdan Marcus Antonsson kaydetti.

Bu sonuçla Malmö, 43 puanla 4. sırada kalırken, Norrköping ise 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Siyah-beyazlıların diğer rakibi Genk ise Belçika Kupası’nın 6. turunda Luminus Arena’da ağırladığı Lommel United’ı Dries Wouters, Edon Zhegrova, Ibrahima Seck ve Marcus Ingvartsen’in golleriyle 4-0 yenerek üst tura kaldı.



