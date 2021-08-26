Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Siyah-Beyazlılar'ın rakiplerini tanıyalım:

Sporting Lizbon: Sporting Lizbon veya Sporting CP (tam adıyla Sporting Clube de Portugal), Portekiz'in en köklü ve en başarılı spor kulüplerindendir. Yeşil ve beyaz renklere sahip olan kulüp iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulübün futbol takımı dışında hentbol, yüzme, futsal, atletizm, bilardo ve masa tenisi branşlarında da takımları bulunmaktadır. Kulüp başkanı kulübün esas adının Sporting CP olduğunu vurgulamaktadır.

Transferleri: Manuel Ugarte, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Gonçalo Esteves, Ruben Vinagre, joao Vriginia

Ayrılan futbolcular: Luis Maximiano, Josip Misic, Antunesi Lumor, Tiago Illori, Valentin Rosier, Pedro Mendes, Abdoulay Diaby, Battaglia

Kadrosu:

Kaleciler: Antonio Adán, João Virgínia, Renan Ribeiro, André Paulo

Defans: Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Zouhair Feddal, Luís Neto, Nuno Mendes, Rúben Vinagre, Matheus Reis, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves

Orta Saha: João Palhinha, Manuel Ugarte, Idrissa Doumbia, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Dário Essugo, Mattheus, Jovane Cabral, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Gonzalo Plata, Tabata

Forvet: Paulinho, Tiago Tomás, Andraz Sporar, Luiz Phellype

Borussia Dortmund: Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (kısaca Borussia Dortmund, Dortmund veya BVB), Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde kurulmuş spor kulübü. Özellikle futbol takımıyla tanınmıştır; bunun dışında atletizm, boks, hentbol ve masa tenisi dallarında da faaliyet göstermektedir.

Borussia Dortmund futbol takımının, Almanya'da 8 Bundesliga şampiyonluğu, 5 DFB-Pokal şampiyonluğu ve 6 DFL-Supercup şampiyonluğu gibi başarıları bulunmaktadır. Ayrıca; Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamış, bunlardan birinde kupayı kaldırmış, diğerinde ise mağlup olmuştur. Bir kere de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştır. 1966 yılında kazandığı bu başarıyla, Avrupa'da kupa kaldıran ilk futbol takımı olmuştur. Bu başarılarla Dortmund, Almanya futbol tarihindeki en başarılı kulüplerden biridir.Ezeli rakipleri Schalke 04 tür.

Borussia Dortmund, 1974 yılından beri iç sahadaki maçlarını, Almanya'nın en büyük stadyumu olan Sıgnal Iduna Park'ta oynamaktadır. 2011-12 sezonunu kapsayan bir araştırmaya göre, dünyada en çok taraftar ortalaması olan kulüp Borussia Dortmund'dur.[1] Ayrıca kulüp, 2014 yılında 100.000 üye sayısını aşmış ve Almanya'da bu sayıyı aşan üçüncü kulüp olmuştur.[2] Dortmund'un renkleri siyah ve sarıdır, bu yüzden taraftarlar kulübe "Siyah-Sarılılar" anlamına gelen die Schwarzgelben takma adını vermişlerdir. Borussia Dortmund kulübünün sloganı, "Gerçek Aşk" anlamına gelen Echte Liebe'dir.

Kadrosu:

Kaleciler: Kobeli Bürki, Hitz, Unbehaun

Defans: Akanji, Zagadou, Hummels, Coulibaly, Guerreiro, Schulz, Schmelzer, Meunier, Passlack

Orta Saha: Emre Can, Axel Witsel, Abdoulaye Kamara, Bellingham, Dahoud, Raschl, Reyna, Brandt, Reinier, Marco Reus, Thorgan Hazard, Knauff, Marius Wolf

Forvet: Haaland, Donyell Malen, Moukoko, Tigges

Ajax: Amsterdamsche Football Club Ajax, daha çok bilinen isimleriyle AFC Ajax, Ajax Amsterdam ya da Ajax (ismin geçmişi Aias'a dayanır), Amsterdam merkezli profesyonel Hollandalı futbol kulübü. Dünya'nın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur. Maçlarını 54,990 kişilik Johan Cruyff Arena'da oynar. Ajax dünyaca ünlü altyapısı Jong Ajax ile tanınan çok köklü bir kulüptür. Avrupa'nın en önemli 14 kulübünün bulunduğu eski G-14 kurulunda bulunmaktaydı. Ajax kazandığı birçok kupayla dünyanın en başarılı takımlarından birisidir, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre 20. Yüzyılın En Başarılı yedinci kulübüdür.

Kadrosu:

Kaleciler: Onana, Gorter, Stekelenburg, Pasveer

Defans: Lisandro Martinez, Daley Blind, Timber, Perr Schuurs, Lisandro Magallán, Nicolás Tagliafico,Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Sean Klaiber

Orta Saha: Edson Álvarez,Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Zakaria Labyad, Jurgen Ekkelenkamp, Dusan Tadic, David Neres, Antony, Steven Berghuis

Forvet: Sébastien Haller, Danilo