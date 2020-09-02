Devler Ligi 3. ön eleme turunda PAOK’a 3-1’lik skorla kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerine geçiş yapmıştı. Kara Kartal’ın, Kupa 2’ye katılma yolundaki ilk muhtemel rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, dün yapılan Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekiminde Siyah-Beyazlılar; Bosna Hersek’in Borac Banja ile Portekiz’in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak. İki ekip arasındaki maç, 17 Eylül’de yapılacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu, tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül Perşembe günü oynanacak. Kara Kartal, Vodafone Park’ta oynanacak maçta muhtemel rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.

Güç dengesizliği var

Yeni sezonda Avrupa Ligi’nde yer almak isteyen Siyah-Beyazlılar’ın muhtemel 2 rakibi arasındaki güç dengesizliği dikkat çekiyor. Bosna kulübü Borac Banja, sadece 4.2 milyon Euro’luk kadro değerine sahipken Portekiz’li Rio Ave ise 22.4 milyon Euro’yla ön plana çıkıyor. Kara Kartal, 2. ön eleme turunda Borac Banja’yla karşılaşırsa takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Goran Zakaric’e dikkat etmesi gerekecek. Turun favorisi olarak gösterilen Portekiz ekibi Rio Ave’de ise Porto’dan yeni transfer Andre Pereira, ön plana çıkan oyuncu konumunda.







