Beşiktaş -Werder Bremen hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Valerien Ismael liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Kara Kartal, Avusturya hazırlık kampı ilk maçında Werder Bremen'le karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş-Werder Bremen hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-WERDER BREMEN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Werder Bremen hazırlık maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Mücadele 16:00'da (TSİ ile saat 17:00) başlayacak. Beşiktaş-Werder Bremen maçı Smart Spor HD, Spor Smart kanalları üzerinden yayımlanacak.