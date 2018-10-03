UEFA Avrupa Ligi’nde yarın I Grubu ikinci maçında Malmö’ye deplasmanda konuk olacak Beşiktaş’ı İsveç’te buz gibi bir hava bekliyor... Maçın oynanacağı Swedbank Stadı’nda karşılaşma saatinde (22.00) havanın 5 derece civarında olacağı bildirildi.

İsveç Ligi’nde Norrköping mağlubiyeti sonrasında Sundsvall’le de berabere kalarak Beşiktaş öncesinde 2 kayıp yaşayan Mavi-Beyazlılar, Kara Kartal’ın karşısına çıkış yapmak için çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Genk’e 2-0’lık skorla kaybeden İsveç ekibi, Beşiktaş karşısında sürpriz bir sonuca imza atıp çıkışa geçmeyi planlıyor.

Rakip hoca iddialı

Sundsvall mücadelesi sonrasında açıklamada bulunan Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, “Ligde yaşadığımız kayıplar üzücü. Şimdi önümüzde UEFA Avrupa Ligi karşılaşması var. Grubumuza da kötü başladık. Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapıp ilk puanımızı almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malmö’den Türkçe açıklama

Malmö’den Beşiktaş mücadelesi öncesinde açıklama geldi.

İsveç Kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK, Malmö’de oynayacağı maç için Malmö FF’den kendi seyircilerine bilet satılmamasını istemiştir. Bundan dolayı, stadyumda misafir takım tribünü olmayacaktır. Beşiktaş forma veya aksesuarları taşıyan taraftarlar, maç biletleri olsa dahi, stadyuma alınmayacaktır. Saygılarımızla” denildi.