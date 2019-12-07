Beşiktaş, Süper Lig'in 14.hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım son haftalarda gösterdiği başarılı performansı sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş'ın bu hafta karşısında ise eski oyuncuları Quaresma ve Mustafa Pektemek olacak. Kasımpaşa'da ayrıca futbolculuk döneminde uzun süre Beşiktaş forması giyen teknik direktör Tayfur Havutçu'da ilk kez kulübede olacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor. Kemal Özdeş’le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takım, 14. haftaya 12 puan ve averajla 15. sırada girdi.

Kasımpaşa'da 7 eksik

Kasımpaşa’da 7 futbolcu, sakatlık ve cezalar nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara ile Jorge Fernandes, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Abdul Rahman Khalili ve Olivier Veigneau da sahada olamayacak. Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, görev verilmesi halinde eski takımları Beşiktaş’a karşı mücadele edebilecek.