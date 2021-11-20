UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile C Grubu’nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 12. haftasında Signal Iduna Park’ta Stuttgart’ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund’un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.

Stuttgart’ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo’dan geldi. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27’ye çıkardı.

Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih’in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi. (AA)