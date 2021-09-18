Beşiktaş'ın rakibi Ajax, Cambuur karşısında 9-0 kazandı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 5.hafta maçında Cambuur'u evinde 9-0 yendi. Tarihi farklı kazanan Ajax, hafta içi Sporting deplasmanında da 5-1 galip gelmişti.
Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 5.hafta maçında Cambuur'a tarihi fark attı. Erik ten Haag yönetimindeki Ajax, Cambuur karşısında sahadan 9-0 galip ayrılırken 20 yıl sonra dokuz farklı galip gelmiş oldu.
Son iki maç 14 gol
Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında da Sporting deplasmanında 5-1 kazanan Ajax, son iki maçında 14 gol atmış oldu. Cambuur maçında golleri Timber, Berghuis, Mazraoui, David Neres (2), Tadic, Daramy, Haller ve Danilo attı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1439316141294465028