Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 5.hafta maçında Cambuur'a tarihi fark attı. Erik ten Haag yönetimindeki Ajax, Cambuur karşısında sahadan 9-0 galip ayrılırken 20 yıl sonra dokuz farklı galip gelmiş oldu.

Son iki maç 14 gol

Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında da Sporting deplasmanında 5-1 kazanan Ajax, son iki maçında 14 gol atmış oldu. Cambuur maçında golleri Timber, Berghuis, Mazraoui, David Neres (2), Tadic, Daramy, Haller ve Danilo attı.







