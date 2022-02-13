Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos…

Bu haberin ardından Dani Ceballos'un kariyeri büyük merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun kariyerine dair tüm detayları ve bilinmeyenleri fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.









Dani Ceballos kimdir?

7 Ağustos 1996 yılında İspanya'nın Utrera şehrinde dünyaya gelen İspanyol orta saha futbol kariyerine Real Betis'in alt yapısında başladı. Çeşitli yaş kategorilerinde Real Betis'in formasını giyen İspanyol futbolcu 2017 yaz transfer döneminde 16 milyon Euro karşlığında La Liga devi Real Madrid'in yolunu tuttu. 2019 yılında Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Ceballos, Real'e geri döndü ancak bu sezon da istediği forma şansını bir türlü yakalayamadı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıkan Ceballos sadece 57 dakika sahada kalabildi. Transfermarkt'ın verileri göre, yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.