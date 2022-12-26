



Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde dün gündüz maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Beşiktaş , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Joao Figueiredo’nun sayısına Wout Weghorst’la karşılık veren Kara Kartal, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.





Şenol Güneş: 'Duran topları bile kötü kullandık!'

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş karşılaşma sonundaki açıklamasında şunları söyledi; "Hem bizim için hem de Gaziantep için önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, İstatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Duran topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü" dedi.

'En iyi oyuncularla sahaya çıktık'

Tespitlerine devam eden tecrübeli hoca, "Skor için oyuncuların becerilerini üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Pas ve ortalar beklentimizin altında kaldı. Fiziksel olarak eksiğimiz var. Rakip geriye yaslandı. İlk yarı daha çok orta sahayı kontrol ettik. Çok fazla top kaybettik. Bugün becerilerimizi istediğimiz gibi kullanamadık. Topu kullanırken hızla paslarla hücuma çıkmamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız bunu yapabilirdi ancak bu maçta oyuncularım bunu yapamadı. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıktık” ifadelerini kullandı.

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Atiba'yı devre arası oyundan aldı

Kanada formasıyla Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılan Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar’ın dün Gaziantep FK’yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Necip Uysal’la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba’nın yerine Salih Uçan başladı.

Weghorst attı ama yetmedi

Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla Arjantin karşılaşmasına damgasını vuran Wout Weghorst, Lionel Messi’li Tangocular’a 2 gol atmıştı. Turnuvanın sona ermesi sonrasında kısa bir tatilin ardından İstanbul’a geri dönen Weghorst, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor’la oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olup 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, gollerine dün de devam etti. Weghorst, Kara Kartal’a Gaziantep karşısında 1 puanı getiren sayıyı attı. Ancak deneyimli oyuncunun çabası, galibiyet için yeterli olmadı.

ÇOK KONUŞULACAK YORUM

Fanatik yazarları da Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısındaki bu beklenmedik puan kaybını köşe yazılarında değerlendirdi. İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçının yazar görüşleri;

Dünya Kupası kalitesi puanı kurtardı - Ali Ece

Dünya Kupası’ndan sonra bizim lig maçlarına adapte olmak her babayiğidin harcı değil. Bu futbol estetiği fukaralığına rağmen sırf arma aşkına izleyen herkese helal olsun: Bu kadar karşılıksız sevmek çok çok ayrı bir insani seviye! Beşiktaş sevenlerin duygularını, Gaziantep deplasmanındaki maç özelinde incelemeye çalışalım: İlk yarı boyunca Beşiktaş sadece Gedson topla buluşunca temposunu yükseltebildi, hem takım arkadaşları Gedson’a ayak uyduramayınca hem de sistematik faullerle durduruldukça Beşiktaş oyun üstünlüğünü ilk 45’te hiç kuramadı. Koca ilk 45’te ofansif açıdan en yüksek kalite anahtar pası kaleci Mert 32. dakikada sola diyagonal uzun oynarken attı.

Büyük sorumsuzluk...

Sol demişken, Beşiktaş solunun sorunları Ortadoğu solunun sorunları kadar büyük: Sonradan girince maçı kökünden değiştirebilen N’Koudou, kontrolsüz hız ve işlenmemiş ham yeteneğin büyük bir karmaşası olmaya devam ediyor. Tamam Kitsiou, darbeden sonra abartılı şekilde kendisini yere bıraktı ama o pozisyonda N’Koudou’nun sinirlerine hâkim olamayıp daha 25. dakikada takımını 10 kişi bırakma riskini yaşatması çok büyük sorumsuzluk, çok büyük sorun! Zaten N’Koudou solda başlayınca, Cenk sağ öne geçiyor ve sol forvette ters ayakla kolayca yardımcı santrfora dönüşebilen Cenk Tosun’un veriminin yarısını yakalayamıyor. 2. yarı başlarken N’Koudou yerine Redmond girip Cenk sola geçer geçmez, Beşiktaş nihayet net bir gol girişimine imza attı.





Formasyon 4-2-4’e döndü

Beşiktaş’ın ikinci net girişimi de yine soldan Cenk’in gönderdiği bir toptu, büyük sorun ise bunun ta ilkinden 20 dakika sonra gerçekleşmesiydi. Şenol Güneş, bu ofansif kısırlığı değiştirmek için 66’da Muleka ve Masuaku’yu oyuna alarak 4-4-2 ile 4-2-4 arası bir formasyona döndü. Neden “arası” dedim çünkü bu değişiklikler sonrası Gaziantep önce üst üste boşluklar sonra da taç atışında Tayyip Talha’nın bireysel hatası artı kolektif yerleşim hatasından golü buldu. Bunun sebebi de şuydu: Beşiktaş takımı sahada adeta 2 kopuk parça gibi hücum ve savunma hattına bölündü, Salih Gedson’lu orta ikiliye aşırı yük bindi. Beşiktaş’a 1 puanı getiren ise Dünya Kupası kalitesi Weghorst oldu. Masuaku’nun ortası da tabii ki iyiydi, tartışmanın kalanı için önümüzdeki maç yazılarında görüşmek üzere.

Onca "orta"ya rağmen tek gol! - Cem Dizdar

Öyle bir ilk devre ki, bir serbest vuruş ve o vuruşun kurtarılışı dışında pek bir şey yok ama bolca fuzuli gerginlik içinde sürüp gitti karşılaşma. Bol bol orta yapıp sürekli şut denemenin ‘’iyi futbol’’ sayıldığı ülkemizde pas hız ve kalitesi düşük kalınca savunma yapma da aynı oranda kolaylaşıyor. Birbirinden top kapmak için alanları kapatan ancak zor kaptıkları topları düşük pas becerisi nedeniyle rahatça karşı takıma kaptıran iki takım vardı sahada. İkinci devre Şenol Güneş iki değişiklik yapıp sahaya Salih ile Redmond’u gönderince Beşiktaş bir parça hareketlendi. Ancak ‘’bir parça’’!..Devre başında da Weghorst’la gole yaklaştılar ama Antepli Furkan 59’da karşı karşıya bırakıldığı pozisyonu kullanamadı. Maçı izlemeyenler için 70’e kadar durumu özetleyen istatistik kaleci kurtarışları olabilir. Günay Güvenç: 0 Mert Günok: 1.





Deneyecek oyun gözükmüyor

Hücuma yönelik değişikliklerin ardından Beşiktaş orta sahası gözle görülür biçimde gevşedi. Hâl böyle olunca 60’dan sonra Antep’in iştahı kabardı ve önce doğaçlama görünümündeki ataklar gittikçe olgunlaşıp Figueiredo’nun golüyle tamamlandı. Beşiktaş böyle oynayacaksa Caner Erkin opsiyonunu ciddi ciddi düşünse mi acaba!.. Öyle ya top kenara her açıldığında, ki başka bir şey yapılmıyor gibi, futbolcular yemin etmişcesine Weghorts‘un tahmini bölgesine hedefsiz ortalar yapıp duruyor! 32 orta, dile kolay... Gerçi golü de yine böyle bir ortadan buldular çünkü başka şeyler deneyecek oyunları var gibi görünmüyordu.

Tutumlarda değişiklik yok

Unutmayalım ki, bu tür ‘’orta oyunu’’nda hücumculardan daha çok savunmacıların yapamadıkları belirleyici oluyor. Haliyle olmaması halinde savunma gitgide güçlenirken gol ihtimali de aynı oranda düşüyor. Kontra yeme ya da savunma için geriye yapılan uzun koşular da cabası... Görülen o ki, federasyonun en yetkili ağızlarının açıklamalarına rağmen futbolcuların hakemlere ilişkin tutumlarında değişiklik yok. ‘’Hakemlere itiraz kültürü’’ tam gaz sürüyor...

Kötü günün kahramanı - Erman Özgür

Şenol Güneş kupa maçı sonrası haklı olarak farklı bir kadro ile başladı Gaziantep deplasmanında. Forvette Urfa maçını çözen Cenk Tosun-Weghorst-N’Koudou üçlüsü, orta sahada da Gedson Fernandes gayet normaldi. Ancak problem Necip-Atiba’nın birlikte başlaması oldu. Kalabalık savunmayı aşabilmek adına 10 topun 8’ini yana ya da geriye oynayan Atiba ve Necip varken, Gedson’dan başka dikine oynayan oyuncusu olmayan Beşiktaş, rakip sahaya geçmekte ve pozisyon üretmekte zorlandı. Cenk Tosun ve Weghorst sanki takımla bağlantıları kesilmiş gibi etkisiz kaldılar. İlk yarının Beşiktaş adına tek şanslı anı da rakibine attığı kafayla atılması gereken N’Koudou’nun pozisyonu sarı kartla atlatmış olmasıydı.





Üretkenlik problemi aşılamadı

Maçta 2.yarıya hücumdaki kısır döngüyü kırabilmek adına Redmond ve Salih hamleleri ile geldi Beşiktaş. Oyun iki takım içinde daha geniş alana yayıldı. Fakat üretkenlik problemi Beşiktaş için aşılamadı. Muleka ve Masuaku hamleleri de Beşiktaş’tan çok Gaziantep için avantaj oldu. Geniş alanı daha iyi kullanan Gaziantep önce Maxim ile kaçırdı, sonra Figueiredo’nun Beşiktaş stoperlerini sırayla geçtiği pozisyonda da golü bularak skoru aldı. Beşiktaş savunma ve orta sahasında Gedson hariç maçın tamamında iyi oynayan oyuncu aradı durdu. Yine de 86’da Masuaku ortasında Weghorst golü kötü günün kurtarıcısı oldu. Ancak Beşiktaş için günün özeti şu oldu, kadrosunda bazı pozisyonlarda kalite, kalitesi olan oyuncularda ise form durumu düşük bir görüntü oluşuydu.

Ismael Güneş! - Orhan Yıldırım

Gelen gideni aratır gibi. Valerien Ismael eleştirildi haklı olarak. Sistem yok. Takımın ne oynadığı belli değil. İlk onbir ve hamleler yanlış. Hoca seyirci gibi maçı izliyor... Dünkü maça baktığımızda bu durumun aynen devam ettiğini gördük. Hoca değişimi, takıma hiç yansımamış. Oysa, lider Fenerbahçe ’nin üç puan bıraktığı haftada, zirveye doğru dev bir adım atılmalıydı. Kartal, Antep’te 1 puan kazanmadı. Tam 6 puan bıraktı. Bu durum başta Güneş’e yazar. Antep gücü ölçüsünde mücadele etti. Haddini bildi. Öne geçti. O da hocası Bulut kaynaklı skor koruma hatasından, tek puan ile yetinmek zorunda kaldı.

Korktular

Hem Şenol Güneş hem de Erol Bulut savunma ağırlıklı kadro sürdüler sahaya. Bu yetmezmiş gibi, takımlarını çakılı oynattılar. Karşılıklı gol yememe korkusu, vasat bir ilk yarı çıkardı ortaya. Kartal’da orta alanda Gedson’un bireysel çabaları dışında, etkinlik yoktu. Atiba eski Atiba değil. Necip hep eskiNecip! Kanatlar da işlemeyince, Weghorst pozisyona giremedi. Karşılıklı iyi niyetle mücadele olsa da son derece zevksiz, heyecansız ve pozisyonsuz futbol sıkıntı yarattı.

İkram gol

İkinci yarıya hamle yaparak başlayan Beşiktaş, baskılı oynasa da net pozisyona giremedi. Ev sahibi ekip ise kontrataklar ile sürpriz gol kovaladı. Masuaku-Muleka hamlesi ile hücuma katkı verilmek istendi. Tam oyun Kartal’ın istediği seviyeye gelmişken, Antep öne geçti. Furkan’ın pasında topla buluşan Figueiredo, gidip golünü attı, savunma sadece baktı: 1-0. 71’de öne geçen Antep, soru koruma yoluna girince, topu ağlarında gördü. 86’da Masuaku’nun ortasından seken topu Weghorst ağlara gönderdi: 1-1.

NOT: Dün Gaziantep’in kurtuluş günü idi. Bir halkın direnip, topraklarından düşmanı gönderip, işgale son verme mücadelesi. Gazi kentin Fransız istilasından kurtulmasını yürekten kutluyoruz.

N'Koudou'nun pozisyonu net kırmızı kart! - Deniz Çoban

Maçın 25. dakikasında N’Koudou, Kitsiou’ya kafa attı. Bu olay bir mücadele sırasında ya da oyuncular birbirlerine karşı efelenirken falan da olmadı. N’Koudou, hedef gözeterek geldi ve Kitsiou’nun burnuna kafasıyla vurdu. Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareketti. Kitsiou’nun abartarak kendini yere attığını düşünsek bile bu durum yapılan şiddetli hareketi hafifletmez. Karaoğlan bu pozisyonu sahada gördü ve ona rağmen sarı kart gösterdi. VAR ona ikinci şansı verdi, kenara gelip izledi ve yine kırmızı kartı vermedi. Buna ben eski bir hakem olarak anlam veremedim.

FIFA Kokardı gözden geçirilmeli

Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan’ın 2023 FIFA hakem listesine girdiği TFF tarafından duyuruldu. Bir FIFA hakemi bu pozisyonu TV’deizledikten sonra hâlâ sarı kart olduğunu düşünüyorsa, bence ona FIFA Kokardı’nı layık görenlerin bu kararlarını bir daha gözden geçirmeleri gerekir.