Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir yenileme operasyonu başlatan Siyah- Beyazlılar, 9 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Geçen dönem kadroda yer alan; Loris Karius, Victor Ruiz, Rebocho, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Diaby, Kevin-Prince Boateng ve Burak Yılmaz’ın yerini doldurmak için çalışma içerisinde bulunan yönetim, savunma hattını genç bir yetenekle güçlendirmişti. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero’yu 1 yıllığına kiralayıp önceki gece İstanbul’a getiren Siyah-Beyazlılar’ın, bu isim için önemli planları var...

Sonraki satıştan Atletico’ya pay...

Geçen sezon Deportivo’da kiralık olarak forma giyen Montero’yu yedek kulübesi için değil ilk 11’de görevlendirme amacıyla kadrosuna katan Beşiktaş, 1,85’lik futbolcuyu parlatıp ardından Avrupa’ya yüksek bir bedelle satmayı amaçlıyor. Sözleşmesinde, ‘yeni sezondaki maçların yüzde 50’sinde forma giymesi halinde kiralama bedeli ödenmez’ maddesi bulunan Montero, dönem sonunda Kara Kartal’ın istemesi halinde 4.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınabilecek. Ancak sonraki satışından Atletico Madrid’e yüzde 50 pay verilecek.







