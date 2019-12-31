Beşiktaş devre arasında kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmekte kararlı... Siyah- Beyazlılar, İtalyan temsilcisi Fiorentina'da forma giyen 22 yaşındaki Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor... İtalyan'da transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'ın İtalyan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin oyuncuya 2 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Siyah- Beyazlılar, birkaç gün içinde transferi sonlandırmak istiyor. 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcü Pedro bu sezon İtalyan ekibiyle 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Fiorentina oyuncunun gelişmesi için kiralama önerisine oldukça sıcak bakıyor.

Kaynak: Takvim