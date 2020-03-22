Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı Vodafone Park paylaşımını "Sakin ol champ (Şampiyon).. Evimizdeyiz!" ifadesiyle duyurdu ve "Evde kal" çağrısına uyulduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın bu esprili yaklaşımının çıkış noktası ise Hacı Sabancı'nın bir takipçisine verdiği cevapta gizli.

Açık havada bisiklet ile kardio yapan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı'ya tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani." demişti.

Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol champ (Şampiyon), evdeyim" şeklinde yanıt vermiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. (Ajansspor)