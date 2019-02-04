Beşiktaş’a, Antalya deplasmanında 3 puanı getiren isimlerin başında Adem Ljajiç ve Dorukhan Toköz geldi.

Sezon başında İtalyan ekibi Torino’dan transfer edilen Ljajiç, mücadelede takımını öne geçiren golü ikinci vuruşundan penaltıdan ağlara gönderdi. Sırp yıldızın kalecinin soluna attığı ilk vuruşunu ev sahibi ekibin file bekçisi Boffin kurtardı. Ancak vuruş öncesi ceza sahasına iki takım oyuncuları girince, penaltı tekrarlandı. Tecrübeli futbolcu bu kez sağ tarafa sert gönderdi ve Kara Kartal’ı 1-0 öne geçirdi. Son derece istekli bir futbol ortaya koyan ve 81’de yerini Kagawa’ya bırakan 27 yaşındaki yıldız, son 3 maçta takımına 2 asist ve 1 gollü bir katkıda bulundu.

Formayı kapmıştı...

Eskişehirspor’dan gelen ve ilk devrenin sonlarına doğru formayı kapan Dorukhan da, Beşiktaş’ın ikinci golüne imzasını attı. 22 yaşındaki oyuncu, Akhisar ve Erzurum’dan sonra Antalya deplasmanını da boş geçmedi ve 39’da Adriano’nun pasında ceza sahası içinde şık bir vuruşla son 3 maçında üçüncü kez ağları sarstı.