Eskişehirspor’da 67 maç forma giydi, 4 gol, 10 asist gibi dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu. Rakamların yanı sıra; çevik ve çok yönlü olması ona Beşiktaş’ın kapılarını açtı. Sezon sonunda bonservisini eline alınca Siyah-Beyazlılar adeta havada kaptı.

Her alt ligden gelen oyuncu gibi o da sessiz sedasız sözleşme imzaladı, biraz da ön yargı vardı. Ancak yıldızların performansı düşünce 22 yaşındaki oyuncu kısa sürede Şenol Güneş’in gözdesi oldu. Derbideki performansıyla da taraftarın gönlüne taht kurdu. Peki bu yükselişin arkasında ne var? FANATİK araştırdı...

2009’da başladı

Dorukhan Toköz, Eskişehirspor altyapısında futbola başladığında hedefi iyi bir hücum oyuncusu olmaktır. Ancak o dönemki hocası Berkant Ongan, Dorukhan’daki hücumsal özelliklerine defansif yönünü de eklemek ister ve genç yıldız adayına bir idmanda sağ bekte görev verir. Çocuk aklı... Kendini hep ileri uçta hayal eden Dorukhan, sağ beke çekilmeyi hazmedemez ve çok üzülür, hatta küser ve futbol oynamaktan vazgeçecek dereceye gelir.

'Sol bek bile oynar'

2015- 2016 sezonunda da bu özellikleri, Türk futbolundaki birçok gencin piyasaya çıkmasında büyük emeği olan Samet Aybaba’yla kesişir. Ekonomik anlamda zor günler geçiren, ligde düşmemeye oynayan Eskişehirspor’da Dorukhan’a orta saha ve sağ bekte görev veren Samet Aybaba, oyuncunun gelişimine büyük katkıda bulunur. O dönem Samet Aybaba’nın ekibinde yer alan Yılmaz Bal, “Dorukhan, sosyal zekası çok yüksek bir oyuncu. Her gittiği yere uyum sağlar. Beşiktaş’ta da bunu başarmış. Gerekirse stoper ve sol bek bile oynar” diyerek oyuncudan övgüyle bahsediyor.

Babası ikna etti

Dorukhan’ın bir gün çok iyi bir futbolcu olacağına inanan babası ise evde onu, hocasını dinlemesi konusunda ikna eder. Güçlükle ertesi gün idmana gelen oyuncusuyla görüşen Ongan ise, “Bu mevkiide kendini geliştirirsen ileride çok yönlü, aranan bir oyuncu olursun. Mevkiilere dair önyargıların olmasın, göreceksin bunun çok katkısı olacak” diyerek ona moral verir. Nitekim Eskişehirspor’da orta sahanın yanı sıra sağ bekte de birçok maç görev yapan Dorukhan teknik özelliklerine bu sayede defansif meziyetler de ekler ve aynı altyapıdaki hocasının dediği niteliklere ulaşır.

Ömer Necati Albayrak

Mini yorum (Erman Özgür)

Dorukhan, krizi fırsata çevirdi

Sezon başında orta saha kurgusunda ismi son seçeneklere yazılan Dorukhan Toköz, tam anlamıyla krizi fırsata çevirdi. Futbolda oyunu iki yönlü oynamak hem fizik güç hem de dayanıklılık ister. Dorukhan özellikle Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında Beşiktaş’ın orta sahasında aradığı enerjik ama aynı zamanda topla oynarken de az hata yapan oyuncu profili olarak öne çıkan isim oldu. Şenol hocanın gençlere de şans verdiği derbi 11’nin ise tam anlamıyla yıldızı oldu.

Doğru zamanda şans buldu

Genç oyuncuların kariyerinin şekillenmesi bazen oyuncunun doğru teknik direktörle doğru zamanda çalışması ve şans bulması ile doğru orantılıdır. Şenol hocanın rotasyonun her takım için çok önemli olan bir sezonda bu sürpriz performansın devamını getirebilmesi adına Dorukhan’ı birçok maçta Atiba hatta Oğuzhan’ın yerine kullanabileceğini düşünüyorum.

Milli takım yolu açık

Dorukhan’ın yaptığı başlangıcı devam ettirmesi ve istikrarlı olarak oynaması ise milli takımımızdaki yenilenme süreci düşünüldüğünde bugün yaptığı çıkışın devamında kendisine çok daha büyük fırsatlar doğurabilir. Buna Beşiktaş kadar Türk futbolunun da ihtiyacı olduğu bir gerçek.