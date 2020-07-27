Avcı ile başlayan Beşiktaş, beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Bunun sonucunda da Avcı ile yollar ayrıldı ve yerine Siyah-Beyazlılar’ın efsane futbolcularından Sergen Yalçın getirildi. Sergen hoca, takımının başında ilk maçına 19. haftadan sonra geçti. İşte bu dönemde Kara Kartal, 30 puanla yedinci sıradaydı ve o anki lider 41 puanlı Sivasspor’un da 11 puan gerisinde bulunuyordu. Kamuoyunda Beşiktaş’ın, bundan sonraki süreçte fazla başarılı olamayacağı, Sergen hocanın bu sezonu bitirip, gelecek sezonu düşünmesi gerektiği görüşleri hakimdi. Elbette bu süreçte kulübün üzerindeki maddi yükler, oyuncuların maaşlarını alamaması, sıkıntıların daha da artmasına neden oldu.

Gençlere forma şansı verdi

Ancak Beşiktaş efsanesi Yalçın, ekibiyle birlikte işine dört elle sarıldı, elindeki kısıtlı imkanlara rağmen sezonu mükemmel bir şekilde tamamladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında kaleci Lorius Karius, alacakları sebebiyle takımdan ayrıldı. Karius’un ardından Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz, benzer sebeplerle sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Şampiyonlar Ligi iddiası için oldukça kritik olan Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Kartal’ın en önemli hücum silahı ve kaptanı Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille’le anlaştı. Sakatlar, cezalılar derken Sergen hoca, salgın sonrası kaleyi 18’lik Ersin’e, sol beki de yine aynı yaştaki Rıdvan Yılmaz’a teslim etti.

Başakşehir’den sonra en iyisi

20 ve 34. haftalar arasındaki Sergen hocalı dönemde Beşiktaş, 15 maçta 32 puanla şampiyon Başakşehir’in ardından en çok puan toplayan ikinci takım unvanını elde etti. Deneyimli futbol adamının 7. sırada aldığı Beşiktaş, Süper Lig’de sezonu ise 65 puanlı ikinci Trabzonspor’un ardından 62 puanla üçüncü bitirirken, 4. Sivas’ı da 2 puanlık farkla arkasında bıraktı. Takımı Avrupa Ligi’ne şu an itibariyle sokan Sergen hoca, eğer Trabzonspor’un CAS’taki UEFA davasında cezası onanırsa, takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma başarısı gösterecek.

Çağrı Davran