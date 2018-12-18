Milyon eurolar verilen futbolcular birkaç ay maaş alamadığı için sahaya çıkmayıp, yan gelip yatarken Beşiktaş’ın ‘bedava’ oyuncularından Dorukhan Toköz, Trabzonspor karşısındaki muhteşem futboluyla göz kamaştırdı. Görev verilen her yerde sahaya müthiş bir enerji koyan Dorukhan’ın bu görüntüsü yönetimin transfer politikasını yeniden gözden geçirmesine de neden oldu. Siyah-Beyazlılar şimdi devre arasında milyon dolarlık yıldızları getirmek için değil, kulübün geleceğini kurtarmak için çalışacak.

İKİ TRANSFER YAPILACAK

Beşiktaş daha çok altyapıdan ve öz kaynaklarından beslenecek. Genç oyuncuların A takıma katılım süreci hızlanacak. Atiba ve Tolgay’a alternatif olan bu oyuncular, Beşiktaş’ın ara transferde paraları sokağa atmasına da engel olacak. Siyah-Beyazlılar, bu dönemde en fazla 2 transfer yaparak sezonu kapatmayı da planlıyor. Bu da mali disiplin açısından çok önemli.