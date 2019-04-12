Süper Lig’de bitime 7 hafta kala ilk 2 iddiasını koruyan Beşiktaş, Medipol Başakşehir önünde galibiyet ararken, hücumda gösterilecek performans büyük önem taşıyacak.

Kartal’da özellikle iki formda isim öne çıkıyor. Adem Ljajic ile Burak Yılmaz, skora katkılarıyla sezonun ikinci yarısınında takımın en formda iki ismi oldu. Ljajic, asistleriyle hayat verirken, Burak da golleriyle adından söz ettiriyor. Adem Ljajic, bilhassa son Çaykur Rizespor maçı performansıyla dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcu 2 gol, 3 asistle parlarken, takımın da hücum merkezinde en önemli isim konumuna geldi.

Takımın asist yükünü taşıyanLjajic, gol yollarında maç başına 4 hücum pası ortalamasıyla oynuyor. Son 5 asistini sezonun ikinci yarısında yapan tecrübeli orta saha oldukça formda duruyor. Forvet hattında da Burak Yılmaz, sezon genelinde Trabzonspor ve Beşiktaş formalarıyla 16 maçta 12 gol attı. Siyah-beyazlı takımda ikinci yarıda adeta coşan Burak, 9 maça 7 gol sığdırdı.

(Milliyet)