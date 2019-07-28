Sözleşmesi biten Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Perulu futbolcu Miguel Trauco için kulübü Flamengo'ya transfer teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü. Siyah Beyazlılar'ın bonservisine 1 milyon euro önerdiği 26 yaşındaki savunmacının geleceğiyle ilgili olarak ülkesinden gündem yaratan bir haber geldi.

AS gazetesinin Peru edisyonu, Trauco'nun Beşiktaş'ın yanı sıra Fransız ekibi Saint-Etienne'den de teklif aldığını ve önümüzdeki günlerde iki kulüpten birinde karar kılacağını yazdı. Haberde yıldız ismin daha çok süre alabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken iki takımın da kendisine bu fırsatı sunabileceği aktarıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler