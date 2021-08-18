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Beşiktaş'ın Michy Batshuayi paylaşımı büyük beğeni topladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi için sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşım, Türkiye’de ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 21:47 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Michy Batshuayi paylaşımı büyük beğeni topladı

Beşiktaş 'ın, Belçikalı golcü Michy Batshuayi için yapmış olduğu video büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

İletişim ekibimiz tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, yeni transferimiz Michy Batshuayi ile futbolcumuz Georges Nkoudou yer aldı.

“O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!” sloganıyla paylaşılan tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarca beğeni topladı ve sosyal medya gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Ülkemizin yanı sıra dünyada da büyük beğeni toplayan Michy Batshuayi tanıtım videomuz, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının dijital mecraları tarafından övgü dolu sözlerle takipçileriyle paylaşıldı. 

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