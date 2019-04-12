Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir 'kabusu'

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 23 resmi maçtan sadece 4’ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 21’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride kalan 23 resmi maçtan 7’sini Medipol Başakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beş﻿iktaş ise 25 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2’sini kazandı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig’de 21 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 25 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Beşiktaş’ın evindeki maçlar

Medipol Başakşehir’le Vodafone Park’ta karşılaşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibini Süper Lig’de 11. kez konuk edecek.

İki takım arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde, 6’sı BJK İnönü Stadı, 2’si Vodafone Park, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda olmak üzere geride kalan 10 lig maçında siyah-beyazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Evindeki lig maçlarında rakibine 6 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, sahasında toplam 11 gol attı, 8 gol yedi.

Geçen sezon Vodafone Park’taki müsabaka 1-1 bitti.

AA