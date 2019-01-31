Geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Enzo Roco'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ın ara transferin son gününde Şilili oyuncuyla yollarını ayıracağı iddia edilmişti.

Siyah Beyazlı yöneticilerin Roco'dan doğacak boşluğu ise Serie A ekiplerinden Sassuolo'da top koşturan Mauricio Lemos ile dolduracağı öne sürülmüştü.

Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio ise konuyla ilgili yayımladığı son haberde transferin suya düştüğünü yazdı. İtalyan gazeteci, Sassuolo kulübünün Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmediğini belirtti.

28 yaşındaki Uruguaylı stoper, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Sassuolo'da yalnızca 2 maça çıkabildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler