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Beşiktaş'ın, Lizbon maçının İstanbul hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar yarın Portekiz'de son antrenmanını gerçekleştirecek.

01 Kasım 2021, Pazartesi 19:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın, Lizbon maçının İstanbul hazırlıkları tamamlandı

Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.     

Beşiktaş , bu akşam özel uçakla Portekiz’in başkenti Lizbon’a gidecek. Siyah-beyazlılar, TSİ 23.00’te Jose Alvalade Stadı’nda başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın ve 1 futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

İSTANBUL (AA)

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