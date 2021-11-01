Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş , bu akşam özel uçakla Portekiz’in başkenti Lizbon’a gidecek. Siyah-beyazlılar, TSİ 23.00’te Jose Alvalade Stadı’nda başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın ve 1 futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

İSTANBUL (AA)