Galatasaray maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren Cyle Larin, Beşiktaş için ne kadar önemli bir hücum silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzun süredir Kanadalı yıldızın menaceriyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim, teklifi yükseltme kararı aldı. Cyle Cristopher Larin’e senelik 1 milyon 750 bin Euro öneren Siyah-Beyazlılar, bu rakamı son olarak 2 milyon Euro’ya çıkartacak. Tarafların Kasım ayındaki milli arada masaya oturacağı öğrenildi. Larin’in beklentisi ise 2.5 milyon Euro’ydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Larin’i ikna edip, devre arasına kadar kontratını uzatmayı planlıyor.