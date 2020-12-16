Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu maçı kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran, Welinton, Atiba, Ghezzal, ve Aboubakar’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ljajic ve Gökhan Töre, kadroya alınmadı.

Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N’Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Vodafone Park’taki mücadele, yarın saat 21.00’de başlayacak.