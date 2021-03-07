Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, golcüsü Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın harika performanslarıyla Gaziantep FK'yı devirdi. Geçen hafta Atiba'ya zaferi getiren golün asistini yapan ancak oyundan çıktığı için Sergen hocaya tepki gösteren Aboubakar, 15'te takımını öne geçiren golü attı ve Larin'i geçerek 14 golle Kara Kartal'ın en golcüsü oldu. 72'de Larin'in pasında ikinci golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, 4 asistinin yanına 15. golünü ekledi. Hatta yıldız forvet, 75'te Rosier'in pasında hat-trick yapma fırsatını kaçırdı. Siyah-Beyazlılar'daki ilk sezonunda 12 gol (2016-17) atan Aboubakar'ın, kariyerindeki en iyi lig sezonunu egale etmesine sadece 1 gol kaldı. Tecrübeli futbolcu, 2013-14'te Fransa Ligi'nde Lorient'te oynarken 16 kez ligde fileleri sallamıştı.

Hedefi tarihe geçmek...

Taraftarların 'Sihirbaz' lakabını taktığı ve Aboubakar'a enfes bir pas atan Ghezzal, Kamerunlu yıldızın takımını 1-0 öne geçirmesine direkt katkıda bulundu. Böylece Süper Lig'deki 11. asistini yapan Ghezzal, Max Gradel'i yakalayarak bu alanda Sivasspor'un oyuncusuyla zirveyi paylaştı. Siyah-Beyazlılar'da Cezayirli oyuncudan önce geçen sezon Caner Erkin 11 asist yapmıştı. Yabancı oyunculardan Ricardo Quaresma 2016-17'de 13, Jose Sosa 2015-16'da 12 asist yapmıştı. Kara Kartal adına bir sezonda en çok asist yapan oyuncu ise Markus Münch. Kartal'ın eski Alman sol beki, 2000-01'de tam 14 gol pası vermişti.





Aslıhan Çil