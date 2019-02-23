Bu tutumunun karşılığını kısa sürede alan Burak, Bursaspor karşılaşmasında 2 gol atıp taraftarıyla barışmıştı. Bu karşılaşmayla birlikte Siyah- Beyazlılar’ın tam desteğini alan Burak, ek olarak performansıyla ara transfer döneminin en başarılı takviyelerinden biri olduğunu gösterdi.

Güven tam

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Sarı- Kırmızılı takımdaki ilk 4 maçında beklentileri karşılayamadı. Son olarak golcü sorunu sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’ya elenen Cim Bom’a ek olarak Kara Kartal’ın ezeli rakibi Fenerbahçe de skor konusunda sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ve Michael Frey’den istediği verimi alamadı. Beşiktaş, 2 rakibinin de golcülerinin beklentilerin altında kaldığı dönemde pazartesi günkü derbi öncesinde formda Burak Yılmaz’a güveniyor.

7 derbide görev yaptı

Beşiktaş’ta 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında da forma giyen Burak Yılmaz, 7 derbide gol sevinci yaşayamamıştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu, Beşiktaş’taki ilk derbi golünü Fenerbahçe karşısında arayacak. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı 7 derbide sahaya çıktı. Bu maçlarda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol atamamıştı.

Kagawa ve Q7 uçuracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın formda hücum hattına güveniyor. Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte 11’e dönecek olan Ricardo Quaresma ve Adem Ljajic’in cezası sebebiyle görevi devralacak olan Shinji Kagawa’yla dünkü idman öncesinde görüşen Güneş’in, skorer özelliği ön planda olan 2 hücum oyuncusundan ek olarak karşılaşma boyunca Burak Yılmaz’a pozisyon yaratmalarını istediği bildirildi. Portekizli yıldız, maç boyu sağ kanattan yapacağı ortalarla, Japon yıldız da oyunun merkezinden göndereceği bitirici paslarla Burak’ı destekleyecek.