Beşiktaş'ın 29.haftada İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Adem Ljajic, Douglas ve Umut Nayir kadroda yer almazken uzun zaman sonra Dorukhan Toköz maç kadrosuna dahil edildi

Dorukhan Toköz en son 06.10.2019 tarihinde Antalyaspor'a karşı forma giymişti.

Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;