Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın 29.haftada İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Adem Ljajic, Douglas ve Umut Nayir kadroda yer almazken uzun zaman sonra Dorukhan maç kadrosuna dahil edildi

25 Haziran 2020, Perşembe 20:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın 29.haftada İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Adem Ljajic, Douglas ve Umut Nayir kadroda yer almazken uzun zaman sonra Dorukhan Toköz maç kadrosuna dahil edildi

Dorukhan Toköz en son 06.10.2019 tarihinde Antalyaspor'a karşı forma giymişti.

Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;

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