Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.
U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.
U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor maçı kadrosuna 20 futbolcu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Umut Meraş