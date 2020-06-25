Beşiktaş'ın 29.haftada Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçtan bir gün önce Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, son yapılan corona virüs testlerinde iki oyuncuda sonuçların pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, sonuçları pozitif çıkan isimleri açıklamadı.

Sakat Ljajic dışında, Umut Nayir ve Douglas yok

Beşiktaş'ın maç kadrosu ise resmi hesaplardan duyuruldu. Gün içerisinde Adem Ljajic ve Lens'in sakatlıkları hakkında açıklama yapılırken bu iki ismin kadroda yer alması beklenmiyordu. Fakat kadroda Lens yer alırken Ljajic yer bulamadı. Sakatlığı bulunan Ljajic dışında kadroda Umut Nayir ve Douglas'ın yer almadığı gözlendi

İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu;







