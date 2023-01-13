Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.
Süper Lig 'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'ın kamp kadrosu da açıklandı.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin
Savunma: Welinton, Tayyip Talha, EmreCan, Necip, Rosier, Masuaku, Umut, Tayfur, Saiss
Orta Saha: Berkay, Atiba, Josef, Kerem Atakan, Gedson Fernandes, Dele Alli
Hücum: N'Koudou, Redmond, Cenk, Muleka, Oğuzhan