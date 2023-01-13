Süper Lig 'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'ın kamp kadrosu da açıklandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.





Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Savunma: Welinton, Tayyip Talha, EmreCan, Necip, Rosier, Masuaku, Umut, Tayfur, Saiss

Orta Saha: Berkay, Atiba, Josef, Kerem Atakan, Gedson Fernandes, Dele Alli

Hücum: N'Koudou, Redmond, Cenk, Muleka, Oğuzhan