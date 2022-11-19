Beşiktaş 'ın yabancı oyunculardan; Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss’in yanı sıra Kevin N'Koudou, Dünya Kupası’nda milli takımlarının başarısı için ter dökecek. U17’denU21’e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini geçtiğimiz aylarda Kamerun’dan yana kullanan N'Koudou, Katar’daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek. İyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası’ndaki performansı geleceğini de belirleyecek. Siyah-Beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nkoudou’yu, Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

Teknik ekip memnun değil

Teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı deneyimli oyuncu için Katar'daki Dünya Kupası sonrasında teklif gelmesi halinde hemen değerlendirmeye alınacak. N'Koudou, Kamerun formasıyla Katar'da G Grubu'nda; Brezilya, Sırbistan ve İsviçre'ye karşı mücadele edecek. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda N'Koudou’dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor.



