2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Devler Ligi’ne katılırken kasasına tam 84 milyon euro (565 milyon lira) koymayı başaran Beşiktaş, Avrupa’nın en büyük futbol sahnesine iki senedir uzaktan bakıyor. Mali sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nin kısıtlı gelirleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun son haftasına 3. sırada giren ve Trabzonspor yenilgisiyle ilk 2 şansı biten Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hedefine yine ulaşamadı. 2015-16 sezonunda Şenol Güneş’le şampiyon olduktan sonra 2016-17’de Devler Ligi’nde mücadele edip, ikinci tur aşamasına kadar yükselen siyah-beyazlı takım üst üste ikinci sezon önemli bir gelir kapısına hasret kaldı.

2016-17 sezonunda grup aşamasında tarihi bir süreç geçirip, son 16 turunda elenen Kartal, tam 44 milyon euroyu (yaklaşık 295 milyon lira) kasasına koymuştu. Ancak son 2 yılda Devler Ligi bileti alamayan Şenol Güneş ve öğrencileri, hem ekonomik hem de başarı anlamında sıkıntı yaşadı. 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar kalan ve 2016-17 sezonunda Bayern Münih’le son 16’da eşleşen Beşiktaş, iki yılda toplam 84 milyon euro (yaklaşık 565 milyon lira) kazanç elde etti.

Durumu netleşmedi

2017-18 sezonu ligde 4. bitirip, üst üste 2 şampiyonluk sonrası hayal kırıklığı yaratan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde Genk, Malmö ve Sarpsborg gibi görece kolay rakipler arasında 3. olup daha grup aşamasında elendi.

Bu sezon şu anda 3. sırada bulunan ve son hafta puan durumundaki yeri netleşecek Kartal, Şampiyonlar Ligi’ni bir kez daha uzaktan seyredecek. Böylece hem 2018-19 sezonu hem de gelecek sezon Devler Ligi’nde gelmesi muhtemel en az 40 milyon euroluk gelir kasaya girmeyecek.

Beşiktaş ayrıca son 10 yıllık süreçte sadece 2 kez Devler Ligi bileti alabildi. Siyah-beyazlı kulüp, 2009-10 sezonu ve 2017-18 sezonlarında Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdi.

(Milliyet)