Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvaya oyuncu gönderen takımlara her gün için para ödeyeceğini açıklamıştı.





En çok oynayan Saiss

Kara Kartal'da ise Atiba Hutchinson (Kanada), Romain Saiss (Fas), Wout Weghorts (Hollanda), Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun) Kupa 1'de mücadele eden isimler oldu. Beşiktaş 'ta ise turnuvada en çok boy gösteren isim Romain Saiss oldu. Faslı oyuncu, yarı finalde Fransa'ya boyun eğmekten kurtulamadı. Böylece Siyah-Beyazlılar’da, Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncu kalmadı.

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Devleri geçtiler

Beşiktaş, Süper Lig'de ise kupaya oyuncu gönderip, en çok para kazanan takım oldu. Kara Kartal, 1.05 milyon Dolar kazandı. Galatasaray , 512 bin Dolar ile ikinci olurken, sıralamanın geri kalanı şöyle oluştu: Hatayspor: 429 bin Dolar, Fenerbahçe : 296 bin Dolar, Kayserispor: 273 bin Dolar, Trabzonspor: 210 bin Dolar.

Weghorst takıma katılıyor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı adına mücadele eden Wout Weghorst, turnuvada ülkesi adına önemli katkı verdi. Özellikle Arjantin ile oynanan çeyrek final maçında 2 gol atıp, takımının elenmesine engel olamayan deneyimli forvet, takıma geri dönüyor. 30 yaşındaki futbolcu, gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Muleka'nın geleceği belli oldu

Yaz transfer döneminde takıma katılan Jackson Muleka, geride kalan 12 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yaptı. 23 yaşındaki forvet için Fransız ekiplerinin devreye girdiği de öne sürülmüştü. Fakat Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Kongolu oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

Kamp sona erdi

Antalya kampının son hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta,kamp sona erdi. İstanbul'da oynanan 2 hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen, Fatih Karagümrük ile 1- 1 berabere kalan Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı 3 maçtan ise galibiyet ile ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bu süreçte Belçika ekiplerinden Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 ve Giresunspor’u 5-3 mağlup etti.

Kupa biletleri satışa çıktı

Siyah-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de Vodafone Park’ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Bu anlamda biletler, dün satışa çıkarıldı. Biletlerin, 120 TL ile 2 bin 850 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.