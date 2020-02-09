Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz inanılmaz bir istatistiğe ulaştı

Beşiktaş'ın gol makinesi Burak Yılmaz, penaltıdan Gaziantep filelerini havalandırdı. Kral’ın ligde gol atmadığı takım kalmadı.

09 Şubat 2020, Pazar 08:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz inanılmaz bir istatistiğe ulaştı

Beşiktaş’ın kaptanı, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Kral, kariyerinde ilk kez Gaziantep Futbol Kulübü’ne dün rakip olurken, ağları boş geçmedi. Penaltıdan takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte, Burak’ın ligdeki mevcut takımlar arasında gol atmadığı takım kalmadı.

Kariyeri boyunca, Beşiktaş’ın da aralarında olduğu, Süper Lig’d bu sezon mücadele eden 18 takıma da gol atan Burak, bu sezon ise 8. golünü kaydetti. 34 yaşındaki yıldız forvet aynı zamanda penaltı başarısıyla da dikkat çekiyor. Kral, 34. penaltısında dün 28. golünü kaydetti.

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